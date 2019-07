Tamino Offermann ist Landesmeister

Die Brochenzeller Bogenschützen haben bei der Landesmeisterschaft im Freien hervorragende Ergebnisse erzielt. In Welzheim präsentierte sich vor allem Tamino Offermann in der Blankbogen-Jugendklasse (40 Meter) in bestechender Form. Mit 614 Ringen wurde er souveräner Landesmeister. Auch Oliver Schütz ergatterte einen Platz auf dem Podium. In der Blankbogen-Schülerklasse (25 Meter) erschoss er sich mit 471 Ringen die Bronzemedaille. Lara Wahr belegte mit 408 Ringen Position sieben. Für beide war es die erste Teilnahme an einer Landesmeisterschaft. In der Compound-Herrenklasse auf 50 Meter landete Andreas Gudelj mit 654 Ringen auf dem elften Rang.