„Tag mit der Maus“: Jetzt Fragen einreichen

„Welche Ausrüstung benötigt man bei einem Feuerwehr-Einsatz? Wie erkennt ein Arzt, welche Krankheit man hat? Und welche Nummer muss man im Notfall wählen? Es gibt viele spannende Fragen rund um das Thema „Feuerwehr, Polizei & Rettungsdienst – Helfende Berufe“. Zusammen mit dem Ravensburger Spieleland startet die Schwäbische Zeitung wieder die Aktion „Fragt die Maus!“. Noch bis 5. Mai können Kinder ihre Frage direkt an die Maus stellen. Mit etwas Glück wird diese dann am großen „Tag mit der Maus“ am Sonntag, 19. Mai, im Ravensburger Spieleland in Liebenau von der Maus, dem Moderator Ralph Caspers und weiteren Experten in einer spannenden Show beantwortet.

Egal ob Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste oder Pflegekräfte – alles, was Kinder rund um das Thema „Helfende Berufe“ bewegt und interessiert, kann gefragt werden. Dabei ist keine Frage „unmöglich“, sichern die Veranstalter zu.

Das Ravensburger Spieleland sammelt bis zum 5. Mai die Fragen. Einige davon stellen das Spieleland, die Maus und die SZ in den Wochenend-Ausgaben ab dem 4. Mai vor. Und am 19. Mai ist es dann so weit: Am „Tag der Maus“ kommt der Maus-Moderator Ralph Caspers bereits zum sechsten Mal in den Freizeitpark nach Meckenbeuren-Liebenau.

Auf die Besucher wartet der Pressemitteilung zufolge an diesem Tag eine neue clevere und äußerst lustige Show, in der einzelne Kinderfragen beantwortet werden. Die Auswahl der Fragen übernimmt eine Jury, die sich unter anderem aus Vertretern der Schwäbischen Zeitung, des Spielelands, Professor Jörg Wendorff von der Hochschule Ravensburg-Weingarten und der Maus zusammensetzt.

Frage einsenden und gewinnen

Außerdem können sich die Besucher auf viele spannende Aktionen am „Tag mit der Maus“ freuen. So lernen Kinder bei der Johanniter-Unfall- Hilfe aus Ravensburg, wie man sich die Notfallnummer merkt und wie ein Rettungswagen von innen aussieht. Der Kreisfeuerwehrverband Ravensburg präsentiert Einsatzfahrzeuge. Am Stand der DLRG Ortsgruppe Friedrichshafen lernen Klein und Groß, wie man einen Rettungsring richtig wirft. Und bei der Kuscheltierklinik des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ravensburg können Kids den richtigen Verband üben.

Unter allen SZ-Lesern, die Fragen mit dem Betreff „Schwäbische Zeitung“ einreichen, werden exklusiv fünfmal ein Tiptoi® Spielwelt Feuerwehr ausgelobt. Zudem verlost das Spieleland unter allen Einreichungen einen Erlebnisaufenthalt in Hamburg mit Besuch des Polizeimuseums, 100-mal zwei Freikarten für den „Tag mit der Maus“ sowie fünf Ravensburger Überraschungspakete zum Thema „Helfende Berufe“.