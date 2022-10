SZ verlost Karten: Poetry Lesebühne macht Station bei Kultur am Gleis 1

Mit einem Diary Slam anno 2013 und Poetry Slams und Shows danach haben die Macher im Meckenbeurer Kulturkreis bereits Erfahrung gesammelt. Jetzt ist die Poetry Lesebühne on Tour zu Gast bei Kultur am Gleis 1. Für den Abend am Samstag, 8. Oktober, ab 20 Uhr, der unter dem Titel „Wort’s ab“ steht, verlost die SZ zweimal zwei Karten.

Der Unterschied von Poetry Lesebühne zu Poetry Slam ist schnell benannt – es geht nicht ums Gewinnen, sondern rein um Wort- und Sprachentertainment. Pauline Füg (Fürth), Karoline Schaum „Karo“ (Würzburg) und Philipp Stroh (Offenburg) sind die Künstlerinnen und Künstler an diesem Abend, durch den Tobias Meinhold vom KultuReservoir Biberach führt.

In gemütlicher Sofatalk-Atmosphäre eingebettet, geben die Akteure Texte beziehungsweise Songs zum Besten – was für den Abend eine Mixtur aus Poesie, aberwitzigen Geschichten, Comedy und Musik verspricht.

Wer die Tickets der Schwäbischen für die Poetry Lesebühne „Wort’s ab“ gewinnen möchte, ruft am Donnerstag, 6. Oktober, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 886215 an und nennt das Lösungswort „Poetry“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauffolgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Hinweise zum Datenschutz gibt es unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis