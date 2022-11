SZ verlost Karten für schonungslosen HG Butzko

Bereits zum sechsten Mal ist HG Butzko am Freitag, 25. November, bei Kultur am Gleis in Meckenbeuren zu Gast. Die Bürgerservice Meckenbeuren GmbH und der Kulturkreis laden ab 20 Uhr zum politischen Kabarett mit dem gebürtigen Gelsenkirchener ein. „Ach Ja“ heißt sein neues Programm – und die SZ verlost zweimal zwei Karten für den Abend.

Erstmals war Butzko, der seit 1997 auf der Bühne steht, 2012 mit dem Programm „Herrschaftszeiten“ in Meckenbeuren. Es folgten 2014 „Super Vision“, 2016 „Wie blöd kann man sein?“ und 2018 „echt jetzt?“ – zugleich sein zehntes Programm. Und selbst die Pandemie vermochte dem Drang nach Meckenbeurn nichts entgegenzusetzen. Im Oktober 2020 begeisterte Butzko im Kulturschuppen mit dem Programm „aber witzig“, als er gewohnt schonungslos die Pandemie beleuchtete.

HG Butzko (Jahrgang 1965) hat vor 25 Jahren angefangen, Kabarett zu machen, „jetzt wagt er einen Blick zurück in das Vierteljahrhundert“, heißt es in der Vorschau. Er zieht Bilanz und rechnet ab mit den Tricksern und Täuschern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und den Wählern. Deswegen nenne man HG Butzko auch den „Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“, der das Politische und das Private verbinde, den Alltag und den Bundestag, die große Welt und den kleinen Geist – und dabei einen eigenen Stil entwickelt hat .

Ein spannender Abend samt Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft soll es werden, und wer die zweimal zwei Tickets der Schwäbischen dafür gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 23. November, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 886215 an und nennt das Lösungswort „Butzko"