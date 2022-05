Spendenaktion hilft: Schwierigkeiten und Lichtblicke bei der Umsetzung in Guinea

Zum vierten Mal in Folge hat die Schwäbische Zeitung 2021 im Zuge der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ den Meckenbeurer Verein „Djarama“ unterstützt, den Anke und Solomon Bah 2015 ins Leben gerufen haben. Ende März ist Solomon Bah von einem fünfwöchigen Aufenthalt in seinem Heimatland Guinea wohlbehalten zurückgekehrt – allein sein Koffer ging auf dem Rückflug verloren. Nach arbeitsreichen Tagen in dem westafrikanischen Land lässt die Familie (inklusive der drei Töchter) alle Gönner und Vereinsmitglieder an den mitgebrachten guten Nachrichten mittels eines Reiseberichts teilhaben.

Sieben Aufgaben seien demnach angestanden:

Neue Solarmodule auf das neu errichtete Lehrerhaus

Fertigstellung des noch im Bau befindenden Lehrerhauses

Bau von Schultoiletten für Lehrer und Kinder

Graben neuer Brunnen

Sanierung bestehender Brunnen

neue Schulbänke für die Schulanfänger

Reparaturarbeiten an der Schule

Unscheinbar und unglaublich wichtig: Ein neuer Brunnen für die Menschen in Kassery. (Foto: dja)

Schon vor Solomons Abreise hätten Mitarbeiter des Hilfsvereins in der Hauptstadt Conakry viele Vorbereitungen getroffen – von der Materialbeschaffung (Solarmodule/Brunnendeckel, Kauf und Transport von Zement, Toilettenzubehör) über die Anfertigung neuer Schulbänke bis zur Organisation des Transports nach Kassery. Mit Solomon fuhren Brunnenbauer, Elektriker und Maurer mit in das 170 Kilometer von der Hauptstadt entfernte Dorf.

Der Reisebericht im Wortlaut:

„Durch all die vielen Vorbereitungen konnte Solomon am zweiten Tag nach seiner Ankunft mit vollbeladenen Fahrzeugen erneut auf Reise gehen. Aufgrund eines vor zwei Jahren gebauten Staudamms in der Nähe von Kassery und in Folge veränderter Straßenführung durch großflächige Überflutungen, hat sich die Fahrzeit um einiges verlängert und eine Kleinstadt, die uns immer für Reparaturarbeiten an Fahrzeugen oder den nachträglichen Kauf von Materialien zur Verfügung stand, liegt nicht mehr auf der Wegstrecke, ist nicht mehr erreichbar.

Gleich am ersten Tag in Kassery wurde mit der Fertigstellung des Lehrerhauses begonnen (Dachisolierung, Innenraumanstriche), und die Orte für neue Brunnengrabungen sowie den Bau der Schultoiletten wurden bestimmt.

Staudamm dient der Stromerzeugung – und die vornehmlich dem Ausland

Erfreulicherweise funktionieren die vor zwei Jahren angebrachten Solarmodule immer noch sehr gut, sodass wir sicher sein dürfen, dass die Investition weiterer Solarmodule Sinn macht und das Leben der Dorfbewohner erleichtert. Taschenlampen und Handys können geladen werden. Mit vier neuen Solarmodulen auf dem Dach des zweiten Lehrerhauses und zwei ergänzenden Modulen auf dem ersten Lehrerhaus gibt es neue Lichtquellen in Kassery – sowohl ganz praktisch als auch im übertragenen Sinne.

Die Notwendigkeit von Brunnen für das Heimatdorf von Solomon Bah ist noch einmal deutlich geworden. (Foto: dja)

Durch den Bau des erwähnten Staudamms ist der Fluss Konkoure für die Dorfbewohner nicht mehr zugänglich, so dass sie nun vollständig auf ihre Brunnen angewiesen sind – ein großer Einschnitt im Alltagsleben der Menschen. Die Stromerzeugung durch die Stauung kommt in der Bevölkerung bisher nicht an – sie dient überwiegend dem Stromverkauf ins Ausland. Umso wichtiger ist die Instandhaltung vorhandener Schöpfbrunnen und das Erschließen neuer Wasserquellen.

Grenzenlos ist die Freude beim Anblick von Wasser

Unsere Mitarbeiter und Solomon konnten drei Brunnendeckel erneuern und einen neuen Brunnen fertigstellen. Die Freude beim Anblick von Wasser nach aufwendigem Graben unter schweren Arbeitsbedingungen ist sehr groß.

Der Aushub einer großen Grube für die Schultoiletten, das Errichten der Toilettenhäuser (zwei Toiletten für die Mädchen, zwei für die Jungen, zwei für die Lehrer sowie ein Dusch/Waschraum) all das lief parallel – alle Arbeiter waren täglich im Einsatz, und Solomon koordinierte, arbeitete mit und organisierte.

„Trotz alledem Weitermachen“ – in Guinea ein Lebensmotto

Nicht alles verlief nach Plan, zwei Mitarbeiter und der von uns eingestellte Lehrer wurden krank und fielen für einige Tage aus, Einzelteile der Solarmodule passten nicht zusammen und mussten in Conakry neu gekauft werden – kein Handwerkerfachmarkt in der Nähe, verzögerte Materiallieferungen, unter anderem die Schulbänke, durch stockende, tagelang dauernde Lastwagentransporte von Conakry.

Flexibilität, Geduld und ,trotz alledem Weitermachen’ sind in Guinea täglich gefragt und waren für Solomon eine große Herausforderung. Zweimal musste er die beschwerliche Reise nach Conakry zusätzlich auf sich nehmen, um Materialien zu besorgen.

Auch das hat 2022 zu den Aufgaben gehört: Solarmodule helfen bei der Stromerzeugung. (Foto: dja)

Die neue Straße verläuft direkt hinter unserem Schulgebäude und verursachte durch die schweren Baufahrzeuge und Erdbewegungen Risse an der Hinterwand des Gebäudes. Sie wirbelt sehr viel Schmutz und Staub ins Innere des Gebäudes durch das Vorbeifahren großer Transportfahrzeuge. Leider wurden die Dorfbewohner in die Straßenverlegung nicht mit einbezogen und die Auswirkungen auf unser Gebäude wurden nicht mit uns besprochen.

Auf dem Dach des Lehrerhauses finden die Solarmodule ihren Platz. (Foto: dja)

Der momentane Zustand bewegte Solomon im Gespräch mit den Dorfvorstehern zu der Überlegung, eine Mauer entlang der Schule und des gesamten Schulgeländes zu errichten – zum einen um unser Gelände fest abzugrenzen und eventueller zukünftiger behördlicher Vereinnahmungen zuvorzukommen, zum anderen zum Schutz vor permanenten Verschmutzungen innerhalb des Gebäudes. Dieses Vorhaben für das kommende Jahr entspricht auch dem Wunsch unseres ,Geländegebers’, der mittlerweile hochbetagt ist. Es ist ihm ein großes Anliegen, dass seine Schenkung auch in Zukunft der Schulbildung der Dorfkinder dient.

Kleine Erleichterungen in sehr beschwerlichem Alltag

Fünf Wochen gefüllt mit mehreren ,Baustellen’, Überlegungen, Eindrücken gingen für Solomon viel zu schnell zu Ende. Zurück kam er trotz allen Anstrengungen mit vielen, wie eingangs erwähnt, guten Nachrichten – nämlich zu Ende geführten Vorhaben. Die Bewohner von Kassery sind sehr dankbar für unsere Unterstützung.

Alle, Männer wie Frauen, standen den angereisten Fachkräften aus Conakry täglich zur Verfügung – haben Steine geklopft, Wasser getragen, Hilfsarbeiten geleistet, gekocht, gewaschen und für das Wohl der Gäste gesorgt. Der Schulbetrieb mit 105 Schulkindern lief weiter, so konnten auch die Kinder die Arbeiten verfolgen.

Auch der Bau der Schultoiletten hat zu den Maßnahmen gezählt, die sich aus den Spendengeldern finanzieren ließen. (Foto: dja)

Das Alltagsleben der Menschen in Guinea ist, verglichen mit unserem Leben, nach wie vor sehr beschwerlich. In all den Jahren, die wir tätig sind, hat sich bezüglich Wasserversorgung, Stromerzeugung, Infrastruktur, medizinischer Versorgung, Bildung…. aufgrund politischer und wirtschaftlicher Instabilität von staatlicher Seite nur wenig getan.

Und auch die Zukunft lässt, angesichts der einschneidenden, weltweiten Geschehnisse, keine großen Fortschritte erhoffen. Umso bedeutungsvoller sind die kleinen Erleichterungen und Bildungsangebote, die wir mit Ihnen gemeinsam ermöglichen.

Immer im Blick: Der Wert der Schulbildung

Alle unsere Anliegen und Vorhaben waren und sind nur durch Ihre/Eure treue finanzielle Unterstützung und Ihr/Euer Vertrauen in unsere Projekte umsetzbar. Dazu gehören auch die langfristigen Schul- und Studienstipendien, die durch Solomons Schwester Binta von Conakry aus betreut werden.“

Als Charakteristikum der Menschen in Guinea nennt der Reisebericht: „Mit täglichen Unsicherheiten, Unbequemlichkeiten leben ist eine Fähigkeit, die sie im Kindesalter einüben – möglicherweise werden sie uns künftig damit Vorbild und Ermutigung sein können.“