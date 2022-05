SZ-Podiumsdiskussion: Meckenbeurer Bürgermeisterkandidaten beweisen sich - mit LIVESTREAM

Wie stehen die fünf Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 15. Mai zu brisanten Themen wie der Verkehrsbelastung? Welche Lösungen haben sie mit Blick auf den dringlichen Wohnraumbedarf? Was wollen sie bei der Ortsmitte als erstes in Angriff nehmen?

Die beiden SZ-Redakteure Mark Hildebrandt und Roland Weiß wollen es ganz genau wissen und fühlen den Kandidaten am Dienstagabend, 19 Uhr, bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion auf den Zahn.

Welche Fragen wollen Sie den Kandidaten stellen? Schreiben Sie am Ende dieses Artikels in die Kommentare - die besten Fragen geben wir ans Podium weiter.

+++ Sollte der Stream bei Ihnen aus technischen Gründen nicht funktionieren, HIER geht es zum Facebook-Auftritt von Schwäbsiche.de. Dort ist der Stream ebenfalls zu sehen. +++

Das sind die fünf Kandidaten