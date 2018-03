SZ-Leser ermöglichen den massiven Bau des „Lernhauses“

Die Leser der Schwäbischen Zeitung haben bei der Weihnachtsspendenaktion fleißig gespendet. Das führt dazu, dass jede der 82 lokalen Initiativen im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung genau 2550,84 Euro erhält. Im Bereich der SZ Tettnang werden damit folgende Projekte unterstützt: das Kinderheim Emerald Hills in Simbabwe, das Kressbronn-Toril-Education-Program (KTEP) und die „Villa Warna Warni“ auf der indonesischen Insel Nias. Initiiert hat es die am Bildungszentrum Meckenbeuren tätige Lehrerin Kristina Metzler. Sie zeigte sich über den stolzen Spendenbetrag erfreut und überrascht zugleich und dankte allen Unterstützern. Mit der Spende soll das ehrgeizige Projekt „Lernhaus“ mitfinanziert werden. Das Haus befindet sich bereits im Bau und kann nun dank der Hilfe der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in neuer und nachhaltiger Qualität, das heißt mit massiven Wänden und nicht, wie ursprünglich geplant, als Pavillon gebaut werden. Damit wird auch Unterricht während der etwa viermonatigen Regenzeit ermöglicht. Foto: Metzler