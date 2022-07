Swing und Rock vor dem Schloss Brochenzell

Vor dem Schloss Brochenzell hat es vor Kurzem regen Betrieb gegeben – Aufbauarbeiten, Sound-Check und letzten Absprachen waren zu beobachten und zu vernehmen, ehe die Big Band Blue Notes der Musikschule Meckenbeuren mit „Minnie the Moocher“ ihr Sommerkonzert begann.

Hier sprang gleich der Funke zum Publikum über, dass zwar noch verhalten aber schon deutlich mitwippte, teilt die Musikschule in einem Presseschreiben mit. So konnte Bandleader Richard Nickel auf dem Schlossvorplatz ein zahlreiches Publikum begrüßen. Ohne Pause ging es für die Band weiter mit Cover-Titeln wie zum Beispiel „Mack the Knife“ aus der Dreigroschenoper (Kurt Weill), „Don´t Stop“ oder „Little Brown Jack“. Letzteres wurde in den 40-er Jahren durch die Glenn Miller Big Band bekannt.

Neben dem satten Big-Band-Sound waren aus den Reihen der Band solistische Teile zu hören, die von Nicole Rückert und Gerd Lammers am Tenor- und Altsaxophon übernommen wurden. Auch Richard Nickel zeigte als Solist auf dem Saxophon seine Improvisationskunst. Nickel war darauf bedacht, allen Registern der Band die Gelegenheit zu geben als Instrumentalsatz „zu glänzen“ so zum Beispiel die Posaunen bei „Besame Mucho“, den Trompeten bei „Rock you like a Hurricane”, die Saxophone bei „Hit the road Jack” und der Rhythmusgruppe bei „Everybody needs somebody to love” von den Blues Brothers, das ein ausgefeiltes Schlagzeugsolo enthielt.