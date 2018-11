SVK steckt Ausgleichstreffer weg und kommt zum 3:2-Sieg

Der Fußball-landesligist SV Kehlen kann sich auf seinen Sturm verlassen. Benedikt Böning und Jonas Klawitter waren die Akteure, die an diesem Tag den Unterschied ausmachten. Sie waren an den drei Toren beteiligt, die dem SVK den Sieg auf dem Balinger Kunstrasen brachten und das SVK-Punkte-Konto auf 28 stellen. Platz fünf ist damit der Zwischenstand nach Ende der Hinrunde.

Es scheint sich für Kehlen gelohnt zu haben, das Abschlusstraining auf einen Kunstrasen verlegt zu haben. Von Anfang an spielte die Steinmaßl-Elf auf dem ungewohnten Untergrund gut mit. Zudem gelangen auch die Tore: David Bernhard verwandelte in der 21. Minute einen Foulelfmeter, nachdem Jonas Klawitter bei der Ballannahme zu Fall gebracht wurde. Nach einem langen Abschlag von Torhüter Ünal leitete Klawitter mit seinem Steilpass auf Benedikt Böning das 2:0 ein. Balingen kam auf 1:2 heran (42.), eine Minute vor der Pause vergab Benedikt Böning bei seinem Pfostenschuss die Vorentscheidung. Kehlen agierte nach Wiederbeginn zu passiv, Balingen bestimmte das Spiel und kam zum Ausgleichstreffer: Andre Stetter brachte einen TSG-Stürmer auf der Strafraumlinie zu Fall, Balingens Mika Müller verwandelte den Foulelfmeter in der 64. Minute zum 2:2. Kehlen kam dann doch noch zum Siegtreffer; dieser entsprang einer weiten Flanke von Florian Amann vom linken Flügel, seine Hereingabe landete auf dem Kopf von Benedikt Böning, der in der 76. Minute mit einem wuchtigen Kopfstoß das 2:3 erzielte. In der Schlussphase versuchte Balingen noch zum Ausgleich zu kommen, doch die SVK-Abwehr hielt den Angriffen stand.

Kehlens Trainer Michael Steinmaßl war nach dem Spiel zufrieden: „In der ersten Hälfte habe ich ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen. Nach dem Ausgleich haben wir eine tolle Moral gezeigt. Der Sieg ist für uns verdient.“