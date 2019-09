SVK-Junioren verpassen Sieg beim Heimturnier knapp

Ein zufriedenes Fazit zog Kehlens Jugendleiter Martin Diemers zum Ende des dreitägigen Jugendturniers:. „Die Wettbewerbe sind gut gelaufen, wir konnten alles nach Plan abwickeln. Wirklich gute Qualität haben wir in diesem Jahr bei den C- und den B-Junioren gehabt.“ Begünstigt wurde die Veranstaltung zudem durch gutes, sommerliches Wetter: „Sehr zufrieden sind wir auch mit dem Besuch der Spiele“, so Martin Diemers. Einzig die Verletzung eines Memminger B-Junioren-Spielers, der mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, trübte die Bilanz etwas.

Kehlens Turnierorganisator Andi Hummel verfolgte alle Spiele über die drei Tage. Beim D-Junioren-Turnier sah er den FV Ravensburg als überlegenen Turniersieger ohne Gegentor. Zweiter wurde der SV Kressbronn, gefolgt von der Mannschaft des Gastgebers.

„Am meisten beeindruckt hat mich bei den C-Junioren der spielstarke SV Zimmern“, so Andi Hummel. In einem starken Teilnehmerfeld zeigte sich auch Olympia Laupheim druckvoll. Diese beiden Mannschaften beendeten ihre Gruppenspiele als Sieger. Der Turniersieg ging aber an Ravensburgs U14, die sich im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Laupheim und im Finale knapp mit 1:0 gegen den SV Zimmern durchsetzte.

Vorjahressieger verliert im Elfmeterschießen

Zehn Teilnehmer hatte das A-Junioren-Turnier am Samstag. Bereits in den Gruppenspielen kristallisierte sich die SGM Kressbronn/Hege/Nonnenhorn als stärkste Mannschaft heraus. In der parallelen Spielgruppe wurde der Vorjahressieger SV Amtzell Gruppensieger. Das Finale wurde zwischen diesen beiden Mannschaften im Elfmeterschießen entschieden – mit dem glücklicheren Ende für die SGM. Dritter wurde der TSV Meckenbeuren.

Am Sonntagvormittag dominierten die Stuttgarter Kickers und der FV Ravensburg das E-Junioren-Turnier. Das direkte Duell der beiden endete unentschieden. Da die Kickers sich noch ein weiteres Unentschieden leisteten, ging der Turniersieg an den FV Ravensburg.

Zum Abschluss des Wochenendes verpassten die Kehlener B-Junioren nur knapp einen Heimerfolg. In einem anspruchsvollen Teilnehmerfeld setzte sich Kehlen in der Gruppe vor Memmingens U16 durch. In der anderen Gruppe kamen der SC Konstanz-Wollmatingen und Ravensburgs U15 weiter. Im Halbfinale setzte sich Kehlen deutlich mit 3:0 gegen den SV Horgenzell durch, während Konstanz gegen Memmingen den Einzug ins Finale schaffte. Dieses wurde von den klassenhöheren Konstanzern mit 1:0 gewonnen, wobei Kehlen kurz vor Ende die Ausgleichsmöglichkeit vergab.