Sven Hanagarth spielt auf seiner Lieblingsorgel

Im Gottesdienst hat er die Besucher schon oft mit seinem mitreißenden Orgelspiel begeistert. Jetzt kommt der 19-jährige Oberteuringer Organist Sven Hanagarth als Kirchenmusikstudent in Mainz wieder zurück an eine seiner Lieblingsorgeln: Am Palmsonntag, 14. April, um 18 Uhr spielt er in der evangelischen Pauluskirche Meckenbeuren sein erstes Orgelkonzert in der Region.

Sven Hanagarth ist in Mannheim geboren, in Oberteuringen aufgewachsen und in Friedrichshafen zur Schule gegangen. Mit sieben Jahren begann er mit Klavierunterricht, ab 2015 nahm er Orgelunterricht bei Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel in Friedrichshafen. Nach seinem Abitur 2017 gestaltete er zahlreiche Gottesdienste musikalisch, auch in Meckenbeuren. Seit Herbst 2018 studiert er Kirchenmusik in Mainz; seine Orgellehrer sind Professor Gerhard Gnann und Professor Hans-Jürgen Kaiser. Zu seinen weiteren Hobbys gehören Gesellschaftstanz und Karate.

Die Klangvielfalt der Orgel in der Pauluskirche möchte Sven Hanagarth den Besuchern in seinem rund 45-minütigen Konzert nahebringen. Der Eintritt ist frei.