SVB ehrt verdiente Mitglieder

Zur Jahreshauptversammlung konnte der Vorsitzende Olaf Nessensohn neben zahlreichen Vereinsmitgliedern und den Ehrenmitgliedern Horst- und Angelika Ullmann senior auch den Bezirksoberschützenmeister Leonhard Schunk sowie den Vizepräsidenten des Sportkreises Bodensee Werner Feiri begrüßen.

Nach der Totenehrung und den Jahresberichten der einzelnen Vorstandsmitglieder folgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Bei den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften überreichten die Vorsitzenden Urkunden und Abzeichen des Verbandes. Für 10 Jahre an Matthias Dafferner, Christian Haas, Peter Meichle, Stefan Meichle, Martin Schiller sowie Enrico Walsdorf. Für 15 Jahre Julia Haase und Rainer Netzer. Und für 20 Jahre an Michele Lapi.

Da im vergangenen Jahr die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum leider ausfallen mussten, wurden die Mitglieder, welche sich um den Verein verdient gemacht hatten, in diesem Rahmen geehrt. Das Abzeichen für wertvolle Unterstützung in Silber erhielten: Harald Bojanic, Tobias Illmann, Franz Knoblauch, Judith Malang und das Abzeichen in Gold sowie einen Geschenkkorb wurde Horst Ullmann verliehen. Das Vereinsabzeichen in Bronze erhielten Roman Hartmann, Wolfgang Hochwald und Cora Nessensohn. Das Ehrenzeichen in Silber des Bezirks Oberschwaben durften Alexander Amann, Jürgen Offermann, Matthias Reutter, Svenja Reutter, Angelika Ullmann junior von BOSM Leonhard Schunk in Empfang nehmen. Das Bezirks-Ehrenzeichen in Gold wurde Josef Hammer und Ljubomir Zivadinovic überreicht.

Die Ehrungen des Württembergischen Landessportbundes wurde durch Werner Feiri vorgenommen. Er überreichte die Urkunden und das bronzene Abzeichen an Olaf Nessensohn, in Silber an Nino Ullmann und in Gold an Richard Pfleghar. Zum Ende der Versammlung wurde dann noch der Jubiläumsfilm 100 Jahre SVB vorgeführt bevor der Vorsitzende Olaf Nessensohn die Versammlung beschloss.