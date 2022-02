SV Kehlen will mit Blitzturnier im Rhythmus bleiben

Nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine haben der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga schnell reagiert und den Vereinen im Profifußball eine Schweigeminute vor ihrem nächsten Spiel empfohlen. Dieser Initiative schließen sich nun die Fußballverbände in Baden-Württemberg an. „Unsere Vereine weisen wir mit Blick auf das kommende Wochenende – in Abstimmung mit den Unparteiischen – auf die Möglichkeit hin, zum Anpfiff auf den Sportplätzen in Baden-Württemberg eine Minute des Innehaltens als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine einzuplanen“, teilen der Badische Fußballverband, Südbadische Fußball-Verband und der Württembergische Fußball-Verband mit. (sz)