SV Kehlen will den vierten Sieg in Folge

Als derzeitiger Tabellendritter empfängt Fußball-Landesligist SV Kehlen am Samstag (15.30 Uhr) den SV Ochsenhausen, der auf Rang neun steht. Nach drei Siegen in Folge blickt der SVK laut Vorschau mit Optimismus auf dieses Spiel, während die Gästemannschaft nach einer Durststrecke auf einen Befreiungsschlag hoffen.

Mit einem regelrechten Höhenflug startete der Ochsenhausen in die Saison: Zehn Punkte aus fünf Spielen brachten die Klosterstädter unter die ersten drei Mannschaften in der Tabelle. Doch das Niveau konnte nicht gehalten werden, aus den folgenden fünf Begegnungen gab es nur noch zwei weitere Punkte, mittlerweile wurde der nächste Gegner von Kehlen in der Tabelle durchgereicht.

Die Veränderungen im Kader ließen zu Saisonbeginn bereits erahnen, dass dem SV Ochsenhausen eine schwierige Saison bevorsteht. Mit David Hartmann und Matteo Buck gingen zwei Stammspieler, mit Oliver Kupfahl beendete ein erfahrener Akteur seine Karriere. Hinzu kommt, dass Spielertrainer Oliver Wild, der den SVO bereits in der sechsten Saison coacht, sich mit Verletzungsproblemen herumschlägt und in den vorherigen Partien nur sporadisch zum Einsatz kam. Der Ex-Regionalliga-Spieler fehlt seinem Team auf dem Feld doch sehr.

Bestens ist hingegen die Stimmung im Kehlener Lager. Zwar hatte der SVK im Spiel in Kißlegg eine halbe Stunde lang erhebliche Anlaufschwierigkeiten, am Ende stand jedoch ein ungefährdeter 5:2-Sieg. Mann des Tages war dabei Stürmer Johannes Beier, der zwei Tore selber schoss und die anderen drei vorbereitete. Der Offensivkraft des SVK um Beier, Böning und Klawitter hatte der Tabellenletzte am Ende nichts entgegen zu setzen. Und auf diese Offensivkraft setzt Trainer Michael Steinmaßl auch am Samstag. Wenn es nach ihm geht, soll sich Sieg Nummer vier anschließen, um damit den erreichten Tabellenplatz zu festigen.