SV Kehlen überrascht den Tabellenführer Laupheim

Kaum wiederzuerkennen war die Mannschaft des SV Kehlen am Sonntag im Spiel gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer der Fußball-Landesliga. Mit dem 3:1 gegen den FV Olympia Laupheim gelang Kehlen der erste Pflichtspielsieg nach mehr als 13 Monaten – entsprechend groß war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff.

„Ich habe der Mannschaft gesagt: Wenn wir Leidenschaft ins Spiel bringen und eklig in den Zweikämpfen sind, können wir gegen jede Mannschaft erfolgreich sein.“ Die Vorgaben von Trainer Tobias Ullrich hat die Mannschaft dann auch auf dem Feld schnell und gut umgesetzt: Mit ganz anderem Engagement im Vergleich zu den vergangenen Wochen befreite sich Kehlen recht bald von der Anfangsoffensive des Tabellenführers. Und der SVK hätte bereits nach elf Minuten in Führung gehen können. Ein Distanzschuss von Martin Schreiber klatschte allerdings nur auf die Latte.

Die Führung gelang dann doch zunächst den Gästen. Nach einem schnellen Konter spielte sich Alexander Schrode auf der rechten Seite auf die Grundlinie durch, seine Hereingabe wurde von Laupheims Torjäger Hannes Pöschl über die Linie gedrückt (28.). Kehlen kam in der 40. Minute zum Ausgleich. Nach einer Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld brachte Laupheim den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Marko Föger erzielte im Nachsetzen den Ausgleich. Und es kam für Kehlen vor der Halbzeit sogar noch besser. Nachdem Kehlens Torhüter Patrick Benz in der 42. Minute einen scharfen Schuss von Lukas Engel parierte, machte André Stetter praktisch mit dem Pausenpfiff das 2:1 für die Gastgeber. Nach einem Eckball wurde sein Kopfball von Dominik Ludwig noch abgefälscht und wurde damit für Laupheims Torhüter Alexander Aumann unerreichbar.

Laupheim war nach der Pause sichtlich bemüht, mehr Druck vor das Kehlener Tor zu bringen. Der Schwung hielt aber nicht lange, Kehlen verschaffte sich mit Befreiungsschlägen und Kontern Luft. Ein solcher Gegenzug brachte in der 58. Minute das 3:1. Martin Schreiner schlug eine Flanke vors Tor, André Stetter spitzelte den Ball mit der Fußspitze an FV-Torhüter Aumann vorbei ins Netz.

Mit diesem Treffer war der Rest der Spielzeit vorgezeichnet. Laupheim erhöhte den Druck, kam aber gegen das dichte und gut geordnete Abwehrbollwerk des SV Kehlen nicht an. Vor allem der fleißige Marko Föger war es, der mit gelegentlichen Gegenzügen Druck aus dem Spiel nahm. Am Ende ging die Defensivtaktik auf, Kehlen kam zum unerwarteten Sieg und den ersehnten drei Punkten.

Von „den Gegner unterschätzen“ wollte Laupheims Trainer Stefan Wiest nichts wissen: „Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ich finde, Kehlen hat gut gespielt, wir haben nicht so gut gespielt – so kommt so ein Ergebnis zustande.“

Auf der anderen Seite gab es glückliche Gesichter. „Unter dem Strich haben wir verdient gewonnen. Unsere Viererkette hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen – auch wenn der Gegner immer wieder gefährliche Aktionen gehabt hat“, sagte SVK-Trainer Ullrich, der den Grundstein für den Sieg in der Defensive sah. Schließlich kam Ullricht aber nicht umhin, einen noch besonders hervorzuheben: „Unser Torhüter Patrick Benz hat ein sehr gutes Spiel gemacht und damit zur Stabilität der Abwehr beigetragen.“ Für Benz war es am Sonntag das Debüt in der Landesliga. Eines, das er wohl länger in Erinnerung behalten wird.