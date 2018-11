SV Kehlen strebt Sieg zum Jahresabschluss an

Das letzte Fußball-Landesligaspiel des Jahres führt den SV Kehlen am Samstag zum FC Mengen. Der Aufsteiger belegt den neunten Platz, während Kehlen auf Rang fünf steht. Spielbeginn ist um 14 Uhr im Mengener Ablachstadion.

Einen sehr starken Eindruck hinterließ der FC Mengen im ersten Landesliga-Spiel im August in Kehlen – das damalige 2:2 war eher glücklich für die Schussentäler. In der Folge gab es sehr unterschiedliche Ergebnisse für die Fuhrmannsstädter: Siegen wie das 2:0 beim FV Ravensburg II standen Niederlagen wie das 1:9 bei Tabellenführer TSV Berg gegenüber. Dabei ist die Verbindung zu zwei Spielern offensichtlich: Mit dem Weggang von Innenverteidiger Dennis Ivanesic verlor die FCM-Defensive ihre Stabilität. Der 23-jährige Student absolviert derzeit ein Auslandssemester und steht nur sporadisch zur Verfügung. In den vier Spielen, in denen er mitwirkte, blieb Mengen unbesiegt. Zum anderen ist auch die Leistungskurve von Sturmführer Alexander Klotz ein Ergebnisindikator. Der Rekordtorjäger der Bezirksliga-Saison steht derzeit bei sieben Toren und ist erfolgreichster Angreifer. Ob die beiden auffälligsten Mengener Akteure am Samstag mitwirken werden, ist offen.

Kehlen hat zuletzt zwei enge Spiele knapp gewonnen – und damit sechs Punkte geholt, die eine bequeme Tabellensituation ermöglichen. Gerne möchte Michael Steinmaßl zum Jahresabschluss noch einmal drei Punkte hinzufügen. Dabei ist noch offen, mit welcher Mannschaft er planen kann. Mit Marcel Scheuböck, Nikolai Hack sowie Giovanni Paris musste er im letzten Spiel auf Leistungsträger verzichten. Bauen kann er auf die Treffsicherheit von Stürmer Benedikt Böning: In Balingen erzielte er Treffer acht und neun der laufenden Runde. Mit seinen Toren und der bewährten Assistenz von Jonas Klawitter strebt Kehlen einen Sieg zum Jahresschluss an.