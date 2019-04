SV Kehlen steigert sich nach der Pause deutlich

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ist der SV Kehlen gegen den FC Leutkirch zu einem verdienten 4:0 (0:0)-Sieg in der Fußball-Landesliga gekommen. Die Gäste konnten ihre zahlreichen Ausfälle durch Verletzungen nicht kompensieren und kamen über 90 Minuten zu keinem Schuss auf das Kehlener Tor.

Chancen zum Führungstreffer hatte Kehlen zwar bereits in der ersten Halbzeit zur Genüge. Benedikt Böning mit einem Schuss aus spitzem Winkel (2.), Johannes Beier nach einer Freistoßflanke (11.) oder Jonas Klawitter mit einem Kopfball aus kurzer Distanz (38.) – die derzeitige Abschlussschwäche der Gastgeber zeigte sich einmal mehr. Leutkirch brachte außer ein paar hohen Flanken in den Strafraum kaum Offensivaktionen zustande. Das Spiel beider Mannschaften litt unter zahlreichen Fehlpässen und Ungenauigkeiten. Schön anzuschauen war das Spiel lange nicht.

Deutlich ändern sollte sich dies nach der Pause beim SV Kehlen. Die Halbzeitansprache von Trainer Michael Steinmaßl zeigte ihre Wirkung, denn nun kam deutlich mehr Ballsicherheit und Spielfluss in die Aktionen. So war der Kehlener Führungstreffer noch eine Frage der Zeit: David Bernhard bediente an der Strafraumgrenze Klawitter, der mit einem Schuss an den Innenpfosten abschloss (55.). Kehlen blieb dran, der zweite Treffer war eine beherzte Einzelaktion von Marcel Scheuböck, der im Mittelfeld den Ball nahm und ihn nicht mehr hergab. Sein Schuss aus 20 Metern landete unter der Latte im Netz (68.).

Nur fünf Minuten später bediente Scheuböck mit einem langen Ball Beier, der mit dem 3:0 die Vorentscheidung realisierte (73.). Der vierte Treffer durch Maxi Rieber (88.) war dann noch Beiwerk zum hochverdienten Kehlener Sieg gegen einen Gegner, der sich über 90 Minuten nach besten Kräften engagierte, aber aufgrund der vielen Umstellungen in der Mannschaft am Ende nicht mithalten konnte.