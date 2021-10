SV Kehlen hält dem Druck stand und siegt im Kellerduell

Die Fußballer des SV Kehlen können ein klein wenig durchatmen. Nach drei Spielen ohne Sieg gelang dem SVK am Samstagnachmittag in der Fußball-Landesliga der zweite Saisonsieg. Kehlen bezwang in einem Kellerduell, das von vielen Fehlern geprägt war, mit 4:0 (2:0). Am Schluss vergab der SVK in Überzahl noch Chancen auf einen höheren Sieg.

Einen „unter dem Strich absolut verdienten Sieg“ sah Kehlens Trainer Tobias Ullrich nach dem Spiel zweier stark ersatzgeschwächter Mannschaften. „Wir haben Mentalität auf den Platz gebracht. Einstellung und Laufbereitschaft haben gestimmt“, lobte Ullrich. Dabei musste der SVK-Trainer in den beiden Tagen vor dem Spiel einige Hiobsbotschaften verkraften: In David Bernhard, Fabian Gessler, Maxi Rieber sowie den Brüdern Marko und Luka Föger musste Ullrich auf fünf Spieler aus seiner geplanten Anfangself verzichten.

Beiden Mannschaften merkte man in der Anfangsphase deutlich an, dass sie als Drittletzter und Viertletzter der Tabelle unter Druck standen. Kein Team ging im Kehlener Stadion zunächst ein Risiko ein. Lange Ballstafetten in der eigenen Hälfte bestimmten einige Zeit das Bild. Szenen vor dem Tor waren lange Zeit Mangelware. Fahrt nahm das Spiel mit dem Kehlener Führungstreffer auf: Jan Mathis verwandelte einen Freistoß aus 25 Metern direkt.

Ochsenhausens Hintermannschaft war durch diesen Gegentreffer sichtlich beeindruckt, die Gäste standen kurzzeitig neben sich. Zwei weitere Standardsituationen nutzten die Hausherren in der 27. und 31. Minute aus und erhöhten auf 3:0. Zunächst brachte Marcel Scheuböck einen Freistoß nahe der Eckfahne nach innen, Ochsenhausens Rico Peter fälschte den Ball zum 2:0 ins eigene Tor ab. Einen weiten Abschlag von Kehlens Torhüter Patrick Benz erlief vier Minuten Später Kilian Waldvogel, er schlenzte den Ball an Torhüter Jan Besenfelder vorbei zum 3:0 ins Netz. SVO-Trainer Thomas Przibille reagierte nach dem dritten Tor mit dem ersten Wechsel.

Bei seiner Mannschaft funktionierte kaum etwas. Die einzige Ochsenhauser Torchance war in der 40. Minute zu vermerken: Kehlens Verteidiger Dennis Petri klärte einen Kopfball von Simon Schwarz auf der Linie. Nach diesen fatalen sieben Minuten aus Sicht der Gäste war das Spiel zur Pause bereits vorentschieden.

Ochsenhausens Trainer Przibille schöpfte sein restliches Auswechselkontingent zur Halbzeit voll aus, musste dann allerdings mitansehen, wie sich sein Spieler Frank Martin in der 60. Minute verletzte. Somit mussten die Gäste das Spiel zu zehnt fortsetzen, nach der Gelb-Roten Karte in der 78. Minute für David Stellmacher waren es sogar nur noch neun Ochsenhausener. Kehlen schraubte das Ergebnis durch den eingewechselten Jonas Mandel in der 85. Minute auf 4:0, wobei der SVK in dieser Schlussphase des Spiels sogar noch einige Torchancen leichtfertig vergab.