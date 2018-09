SV Brochenzell schrammt an Podestplatz vorbei

Bei den deutschen Meisterschaften im 3D-Bogenschießen haben vier Bogenschützen des SV Brochenzell teilgenommen. Laut Bericht hatten sie sich bei den vorgeschalteten Landesmeisterschaften zu den nationalen Titelkämpfen qualifiziert. Die beste Platzierung erreichte Angelika Ullmann.

350 Teilnehmer starteten in den verschiedenen Wertungsklassen. Bei herrlichem Wetter gingen die Schützen in Hinweiler (Pfalz) an den Start. Auf zwei Schleifen musste auf 24 3D-Tierattrappen geschossen werden.

In der Compound-Herrenklasse starteten Olaf Nessensohn und Thomas Zäh. Sie belegten mit 422 und 381 Ringen die Plätze 18 und 29. Tobias Ullmann wurde in der Blankbogen Jugendklasse mit 184 Ringen Neunter. Die Überraschung gelang Angelika Ullmann. Sie konnte, wenn auch etwas unglücklich, den vierten Platz bei den Blankbogen Damen belegen. Mit 345 Ringen landete sie ringgleich mit der Drittplatzierten und nur einen Ring hinter der Zweitplatzierten auf Position vier. Lediglich die Anzahl der Zentrumstreffer bestimmte hier die Platzierung. Platz einsging an Christine Schäfer aus Passau, gefolgt von Ulrike Goertz (Wuppertal) und Cathrin Terlutter aus Minden. Für die Brochenzeller Bogenschützen war das Abschneiden zufriedenstellend. 2018 waren sie bei sämtlichen Bogendisziplinen mit Teilnehmern bei den deutschen Meisterschaften am Start: in der Halle, im Freien, im Feldbogen und beim 3D.