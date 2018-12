SV Brochenzell sammelt fleißig Edelmetall

Bei der oberschwäbischen Hallenmeisterschaft des Bezirks Oberschwaben haben die Bogenschützen des SV Brochenzell insgesamt acht Medaillen errungen. Laut Vereinsbericht waren am ersten Tag der Wettkämpfe die Blankbogenschützen am Start.

Den Titel und somit Gold konnte Ljubomir Zivadinovic mit 521 Ringen in der Blankbogen-Mastersklasse gewinnen. Jürgen Offermann belegte in dieser Wertungsklasse mit 443 Ringen Platz sechs, Ignacio Roces mit 409 Ringen wurde Neunter. Die dritte Goldmedaille für den SVB ging in der Blankbogen-Jugendklasse an Tamino Offermann mit 405 Ringen. Er gewann den Titel knapp vor seinem Vereinskollegen Leon Christ mit 402 Ringen, der Silber holte. Ebenfalls Silber erkämpfte sich Lara Wahr in der Blankbogen Schülerklasse: Sie belegte bei ihrer ersten größeren Meisterschaft mit 369 Ringen Platz zwei. Bronze ging in der Blankbogen Damenklasse an Angelika Ullmann mit 419 Ringen sowie bei den Blankbogen Herren mit 466 Ringen an Roman Hartmann. Hier belegten Dirk Lippemeyer (459) und Marvin Lieb (339) die Plätze vier und elf.

Bei den Compoundschützen, die am zweiten Wettkampftag starteten, landete Matthias Möller mit 562 Ringen auf dem vierten Rang. Olaf Nessensohn und Andreas Gudelj folgten mit 553 und 548 Ringen auf den Positionen neun und elf. In der Compound-Mastersklasse konnte sich Thomas Zäh mit 453 Ringen auf Rang sechs platzieren. Bei den Mannschaftwertungen gab es dann nochmals zwei Medaillen. Gold ging an die erste Blankbogenmannschaft des SVB mit den Schützen Hartmann, Offermann, Zivadinovic. Und Bronze holte die SVB-Zweite mit den Schützen Lippemeyer, Offermann und Angelika Ullmann. Die Compoundmannschaft mit den Schützen Möller, Nessensohn und Zäh landete auf Rang fünf.