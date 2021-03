Stufenschächte sind bald Vergangenheit

Der Fremdwasserproblematik im Kanalsystem wirkt der Eigenbetrieb Abwasser der Gemeinde Meckenbeuren entgegen und baut – den gesetzlichen Vorgaben ensprechend – alle nicht mehr zulässigen Stufenschächte nach und nach um. Hintergrund: Die Gemeinde leitet das Schmutz- und Regenwasser in zwei unterschiedlichen Kanälen ab, im sogenannten Trennsystem. Nur: Bei Stufenschächten fließen Regen- und Schmutzwasser auf unterschiedlichen Höhen durch den Schacht – Regen kann in den Schmutzwasserkanal gelangen, aber auch Schmutzwasser in den Regenwasserkanal. Verunreinigungen sind die Folge, da das Regenwasser in die Schussen abgeleitet wird.

Daher hat die Gemeinde begonnen die Stufenschächte umzubauen, was in Brochenzell bereits geschehen ist. Ab Montag, 8. März, werden die Stufenschächte in der Schillerstraße und im Goetheweg überprüft.