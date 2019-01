Studienreise führt nach Bulgarien

Der Freundeskreis des Bulgarisch-Deutschen Sozialwerks bietet im Rahmen einer Studienreise vom 15. bis 22. Juni die Möglichkeit, das Land Bulgarien näher kennenzulernen. „Kulturen erleben – Menschen begegnen“ lautet das Motto der achttägigen Rundreise unter der Leitung von Ulrich Kuhn.

Bulgarien ist reich an Naturschönheiten und einmaligen Kulturzeugnissen. Denkmäler der Antike lassen den Besucher in die Landesgeschichte eintauchen. Darüber hinaus ermöglicht das Sozialwerk Einblicke in die Lebensverhältnisse der dort lebenden Menschen, teilt die Stiftung Liebenau mit.

Mit dem Flugzeug landen die Teilnehmer in der Hauptstadt Sofia, besichtigen Stadt und die Kirche von Bojana, die mit ihren Wandmalereien zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Unter anderem wird das Rila-Kloster besucht, Plovdiv, die diesjährige Kulturhauptstadt Europas, erkundet und die Tombul-Moschee in Schumen besichtigt.

Der Rückflug erfolgt von Varna wieder nach Stuttgart oder München. Die Besucher sind in Hotels der gehobenen Mittelklasse mit Halbpension untergebracht. Die Reiseleitung ist deutschsprachig und landeskundig. Anmeldeschluss ist am Freitag, 1. Februar.