Ein Stromausfall hat am Freitagnachmittag die südlichen Bereiche der Gemeinde Meckenbeuren getroffen. Von 15.35 bis 15.57 Uhr hat er gedauert, und während in Gerbertshaus, Lochbrücke und Kehlen in dieser Zeit nichts mehr ging, blieben bereits Buch und Reute unberührt.

Grund dürfte ein Erdschluss gewesen sein, nähere Infos ließen sich am Freitag im Regionalwerk nicht mehr einholen.