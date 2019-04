Strategischer Kampf um König und Dame

Gebannt starren die Kontrahenten auf den Kampfplatz. Wohin wird sich der Gegner wenden? Eine kurze Bewegung holt einen Springer vom Spielfeld. Doch der Gegner hat diese Strategie vorausgesehen und gleich einen Gegenzug parat. Eine Dame und fünf Herren haben sich an diesem Nachmittag in den Lebensräumen für Jung und Alt zum Kampf um König und Dame zusammengefunden. Seit zehn Jahren treffen die Schachfreunde Meckenbeuren sich jeden Montag um 14 Uhr. „Meistens wird an drei bis sechs Brettern gleichzeitig gespielt“, erzählt Elfriede Tritschler, die zusammen mit Hubert Eltrich, der heute am Brett zwei spielt, zu den Gründern der Schachfreunde gehört.

Langweilig ist es ihnen an diesen Nachmittagen noch nie geworden, denn hier sitzen nur begeisterte Schachspieler am Tisch. „Dabei muss man immer vorausdenken“, schildert Elfriede Tritschler das Königsspiel. „Das ist ein gerechtes Spiel“, lobt ein Mitspieler. Jeder startet eigentlich mit den gleichen Chancen. Einen klitzekleinen Vorteil hat allerdings der Spieler mit den weißen Figuren. Er ist als erster am Zuge. Tritschler: „Es dauert lange bis man das erste Mal gewinnt, aber dann fängt es an, Spaß zu machen.“

Am Brett drei haben die Kontrahenten lange über den nächsten Zug nachgedacht. Still und konzentriert sind die Augen der Spieler aufs Brett gerichtet „Jetzt hast du gedacht, ich falle darauf rein“ freut sich plötzlich Siegried Pfündl. „Wenn du mir Schach bietest, gehe ich gleich dort hin“, kontert Friedrich Retzer.

Bei den Schachfreunden sitzen nur erfahrene Schachspieler am Brett. „Wir spielen ohne Uhr und auch keine Turniere mehr, aber wir haben Spaß“, erzählt Elfriede Tritschler. 13 Mitglieder zahlen die Schachfreunde zu Zeit. Fidele Hirscher ist 2018 verstorben. „Wir vermissen einen großartigen Schachspieler und einen humorvollen Menschen“, würdigt Trischler den langjährigen Schachfreund. Sie schätzt den Altersschnitt in ihrer Gruppe auf über 80. Zu den Treffen kommt oft auch ein Rollstuhlfahrer. Als anspruchsvollen Gegner schätzen die Schachfreunde einen Russen, der immer wieder mitspielt. „In Russland ist das Volkssport und wird schon in der Schule gespielt. Aus Russland kommen tolle Schachspieler“, schwärmt ein anderer über spannende Partien am Brett. Gern würden die Schachfreunde auch neue Spieler in ihrer Runde begrüßen. Aber die Ausbildung ganz neuer Schachspieler, die Nachwuchsförderung, die Anfangsgründe überlassen sie gern den Schachvereinen. „Dazu sind wir zu alt“, meint Tritschler.

Nach zwei Stunden ist die Parkzeit abgelaufen. Ein neuer Parkplatz muss her. Danach geht’s es mit Elan weiter. An einem Brett folgen die Schachzüge Schlag auf Schlag. Schnell wechseln zwei oder drei Spielsteine den Besitzer. Auf einmal sind nur noch wenige Figuren im Spiel. Dann gibt sich Karl Fischer, der an diesem Tag gegen Hubert Eltrich spielt, auf einmal geschlagen. „Wenn man einen Turm gegen einen guten Spieler verliert, kann man aufgeben“, findet Fischer.

Aber an Brett zwei gibt es nochmal Revange. Das Brett wird gedreht, damit jeder Spiel mal mit Weiß beginnen kann. Die ersten Züge, gehen schnell, werden routiniert abgespielt. Schwarz macht oft einen ähnlichen Zug wie Weiß. Dann wird das Spiel langsamer.

In Ruhe überlegen möchte auch Fridolin Rundel, der als bedächtiger Spieler bei den Schachfreunden bekannt ist. „Wenn die großen Meister sechs Stunden spielen, denn können wir auch vier Stunden spielen“, rechtfertigt er sich. Die Liebe zum Schachspiel hat Rundel schon in Wien entdeckt. Gern erzählt er von dieser Zeit. „Die Eiligen, das sind Zappelfritzen, keine Schachspieler“, findet Rundel. „Ich bin nicht der Beste aber ich gewinne auch gegen Gute“, erklärt er mit Stolz. „Ruhe, wir spielen noch“, bremsen die anderen das Gespräch.

„Dankeschön, das war ein schwieriges Spiel aber plötzlich habe ich den richtigen Zug gesehen“, lässt einer der Spieler schließlich seinen Erfolg bei einer gerade beendeten Partie nochmal Revue passieren.

Siegried Pfündl bricht an diesem Tag als erster auf. „Ich muss noch Rasenmähen“. Elfriede Tritschler sammelt von jedem einen kleinen symbolischen Geldbetrag, für die Nutzung des Raumes ein. „Wir sind Frau Daub sehr dankbar für die allwöchentliche Aufnahme in den Lebensräumen“, betont Tritschler. Die letzten Schachspieler gehen hinterher noch einkehren und lassen den Nachmittag nett ausklingen.