Straßensperrungen in Meckenbeurener Teilorten bis Ende März

Auf folgende Straßensperrungen weist die Gemeinde Meckenbeuren hin: Von Montag, 22., bis Freitag, 26. März, wird die Adolf-Aich-Straße in Hegenberg auf Höhe der Hausnummer 37/1 voll gesperrt. Die Baustelle soll eine Länge von 20 Metern aufweisen. Alle Wohneinheiten sind trotz der Absperrung von beiden Seiten erreichbar. Die Anlieferung von Material erfolgt am 22. und 25. März. Dazwischen ist die Straßensperrung aufgehoben.

Und in Brochenzell sind in der Zeit vom 9. bis 31. März in der Humpisstraße auf Höhe von Hausnummer 22 die Straße sowie der Gehweg teilweise gesperrt.

In Gerbertshaus wird die Cunzostraße noch bis 22. März auf Höhe der Hausnummer 9 für den Verkehr voll gesperrt. Der Fußgängerweg wird laut Gemeindeverwaltung an der Baustelle vorbeigeleitet. Radfahrer sollen an dieser Stelle absteigen.

Nachts wird die Sperrung voraussichtlich zurückgebaut, sodass eine Durchfahrt dann möglich sein wird.

Die Umleitung für den motorisierten Verkehr erfolgt laut Gemeinde über Lochbrücke und die Südumfahrung Kehlen.