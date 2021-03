Straßensperrungen ab Montag

Auf zwei Straßensperrungen, die am Montag beginnen, weist die Gemeinde Meckenbeuren hin:

In der Zeit vo 8. bis 31. März wird der Mühlenweg ab Höhe der Hausnummer 10 voll gesperrt. Wer den Weg in Liebenau-Mühlebach als Verbindungstrecke nach Tettnang nutzt, wird gebeten, die Umleitung über die Siggenweiler Straße zu fahren. Der Gehweg bleibt frei, Radfahrer sollen an dieser Stelle absteigen.

In Gerbertshaus wird in der Zeit von 8. bis 22. März die Cunzostraße auf Höhe der Hausnummer 9 für den Verkehr voll gesperrt. Der Fußgängerweg wird entsprechend an der Baustelle vorbeigeleitet. Radfahrer werden gebeten, an dieser Stelle abzusteigen. Nachts wird die Sperrung voraussichtlich zurückgebaut, sodass eine Durchfahrt dann möglich sein wird.