Straßenarbeiten zwischen Siglishofen und Meckenbeuren

Das Regierungspräsidium Tübingen saniert ab Freitagabend, 2. Juli, bis voraussichtlich Samstag, 28. August, die Fahrbahn der B 30 auf einer Länge von 2,6 Kilometern zwischen Siglishofen und Meckenbeuren. Der Bauabschnitt verläuft zwischen der Mitte Einmündung Eschstraße bei Siglishofen und südlich der Einmündung L 329 (Tettnanger Straße) in Meckenbeuren. Die Arbeiten werden in fünf Bauabschnitten umgesetzt, um die Erreichbarkeit der Anwohnergrundstücke zu gewährleisten. Der Verkehr der B 30 wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen Meckenbeuren-Lochbrücke und Ravensburg-Eschach umgeleitet. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.