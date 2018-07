Straßenfestorganisatoren freuen sich über Gutscheine

Im Mai dieses Jahres hat die nebenan.de-Stiftung zum „Tag der Nachbarschaft“ aufgerufen. Die Gemeindeverwaltung Meckenbeuren hat diese Initiative zum Anlass genommen, um Nachbarschaftskontakte und Straßenfeste zu fördern, damit Nachbarn ins Gespräch kommen oder bereits bestehende Kontakte und Freundschaften weiter gepflegt werden. Als Anreiz wurden unter allen, die ein Straßenfest organisieren und dieses bei der Gemeinde mittels Bewerbungsbogen vorstellten, drei Meckenbeurer Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro, 75 Euro und 50 Euro verlost. Nun stehen die Gewinner fest.

Die Ziehung der Gewinner fand im Rahmen des Festa Brasileira und TSV-AH-Turniers auf dem Winterhalter Sportgelände statt. Über einen Meckenbeurer Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro darf sich der „Rebenhock“ im Rebenweg in Reute freuen. Der zweite Gutschein in Höhe von 75 Euro geht an das „Grasgeflüster“ im Ortsteil Liebenau und mit einem 50-Euro-Einkaufsgutschein wird das „1. Waldecker-Kurvenfest“ unterstützt.

Vor kurzem hat Bürgermeisterin Elisabeth Kugel den glücklichen Gewinnern im Rathaus bei einem kleinen Stehempfang gratuliert und die Gutscheine überreicht. „Wir haben die Aktion der nebenan.de-Stiftung gerne aufgegriffen, um Nachbarschaftsfeste zu unterstützen, denn es ist ein deutliches Plus an Lebensqualität, wenn man seine Nachbarn kennt, und daraus generationsübergreifende Freundschaften oder Unterstützungsnetzwerke entstehen“, freut sich Kugel über insgesamt 16 Bewerbungen, die bei der Gemeinde eingegangen sind. Neben dem Siedlungsfest im „Chinesenviertel“ haben die Organisatoren des Straßenfestes im Hermann-Hesse-Weg, der Schenkendorfstraße, des Ginsterwegs, der Weberstraße und dem Fuchsbauweg ihre Bewerbung eingereicht. Daneben wurden auch das „Sommerfest am Partykreisel-Brühl“ in Brochenzell, der „Sommerhock im Locher 2“, die „Final-Party Straßäcker“ in Liebenau, das Herbst- /Oktoberfest in der Brochenzeller Straße, das „Lausbüchelfest“ und das „Bunte Straßenfest“, das generationsübergreifend von den Lebensräumen für Jung und Alt, dem Familientreff und dem Jugendcafé gemeinsam veranstaltet wird, angemeldet. Ebenso beworben hat sich das Organisationsteam vom „Hinterlandtreffen“, das die vielen „Wald- und Wiesennachbarn“ im Brochenzeller Hinterland verbindet und jährlich wechselnd bei einer anderen Familie stattfindet. „Der Zusammenhalt ist den Familien sehr wichtig und in Not ist man immer füreinander da“, geht aus der Beschreibung des Festes hervor. „Auch die neu dazu gezogenen werden gerne in diesen Verbund mit aufgenommen. Jeder hat seine Arbeit und darum ist es hier wichtig, sich nicht aus den Augen zu verlieren“, sind sich die Organisatoren des „Hinterlandtreffens“ einig.

Dies ist auch den Gewinnern der Verlosung wichtig. So handelt es sich beim „Rebenweghock“ um eine Erstauflage der neuen Bauherrenfamilien aus dem Neubaugebiet „Reute-Nord“, die gemeinsam mit dem „alten“ Teil der Siedlung zusammenwachsen wollen. Auch das „1. Waldecker-Kurvenfest“ soll neue und bisherige Bewohner zusammen bringen. „In den 70er- und 80er-Jahren hat es schon ein paar Mal ein Straßenfest gegeben aber das ist dann wieder eingeschlafen“, erzählt Sina Wiesner-Sauter, die für die Kinder ein Luftmatratzenkino und einen Fahrradparcours beim Straßenfest plant. „Wir hatten im vergangenen Jahr unsere Erstauflage vom „Grasgeflüster““, erinnern sich Nancy Kubitzky und Beate Hirscher an den heftigen Gewitter-Sturm, der das Zelt zu späterer Stunde fast weggeblasen hat und dass trotzdem alle vergnügt bis in die Morgenstunden in der Garage weitergefeiert haben. „Diese Herausforderung gemeinsam zu meistern, hat uns zusammengeschweißt und es war besonders eindrucksvoll, dass der älteste Nachbar mit weit über 90 Jahren und der Jüngste, gerade ein paar Monate alt vereint waren“, freuen sich die beiden auf die zweite Auflage in der kommenden Woche.