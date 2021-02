Storch bleibt seinem Nest in Kehlen treu

Das erste Mal hat Simon Schmid den Storch dieses Jahr Anfang Februar gesehen. „Ich glaube, es war am 4. oder 5. Februar“, erinnert er sich. Zu dieser Zeit waren auf den Wiesen in Kehlen noch deutlich die Spuren des Hochwassers vom letzten Januarwochenende zu sehen. Meister Adebar ließ sich davon nicht beirren und meldete auch dieses Jahr zeitig seine Ansprüche auf den angestammten Nistplatz an.

Mal saß der Storch im Nest in der Nähe der Schussen, mal übernachtete der Vogel auf der Nestplattform, die Simon und Simone Schmid auf ihr Haus in Kehlen gebaut haben. „Der kennt sich hier gut aus, hat auch gleich mal den Kirchturm angeflogen“, hat Simon Schmid beobachtet. Deshalb vermutet der Vogelfreund, dass es sich um die Vorhut des Brutpaares handelt, das jetzt schon zweimal erfolgreich Junge im Nest an der Schussen aufzog. Auch die auf das Hochwasser folgende Kälteperiode hat der Storch offenbar gut überstanden. Eine Leserin schickte der SZ ein Bild des Weißstorches im Schussennest.

Meister Adebar gehört zu den schnellen seiner Art. Schmid glaubt, dass der erste Rückkehrer wiederum das Männchen ist. „Das Weibchen zog im vergangenen Jahr am Rosenmontag ins Nest ein“, erinnert er sich. Diesen Termin ließ die Dame des Hauses in diesem Jahr verstreichen. Schmid rechnet aber mit ihrem baldigen Eintreffen.

Dass schon im Februar wieder Störche aus dem Winterquartier zurück sind, überrascht die Storchenbeauftragte Ute Reinhard gar nicht. Bei dem schönen Wetter rechnet sie mit einem ganzen Schwung von Rückreisenden aus Spanien. „Das sind noch keine Störche, die aus Afrika zurückkommen“, weiß sie. „In zwei Dritteln der Fälle kommt zuerst das Männchen“, erläutert die Expertin. Genaue Auskunft gibt bei beringten Vögeln die Nummer. Die hat Simon Schmid dieses Jahr aber auch durchs Fernglas noch nicht entziffern können.