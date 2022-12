Störung behoben: Gottesdiensttelefon funktioniert wieder

Die Audio-Live-Übertragung der evangelischen Gottesdienste aus der Pauluskirche per Telefon steht ab sofort wieder zur Verfügung. Nach einer siebenwöchigen Störung hat der Telefonanbieter die Probleme gelöst: Wer sonntags um 10 Uhr die Rufnummer 07542/ 55 98 196 wählt, ist live dabei im evangelischen Gottesdienst. Auch die Heiligabendgottesdienste um 15 und 16.30 Uhr werden am Telefon übertragen.

Pfarrer Peter Steinle hatte den Service mit Beginn der Corona-Einschränkungen im Frühjahr 2020 eingerichtet, um auch denjenigen eine Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen, die zu ihrem Schutz lieber zuhause bleiben wollten. Das Angebot fand immer mehr Zuspruch; zuletzt wählten sich jeden Sonntag zwischen 30 und 60 Zuhörerinnen und Zuhörer in die Liveübertragung ein. „Wer sein Telefon laut stellt, der kann wie im Radio zuhören“, sagt Pfarrer Steinle: „Manche zünden sich zuhause noch eine Kerze an und legen ihr Gesangbuch bereit. So sind wir auch mit denen verbunden, die nicht kommen können oder wollen.“