Stiftung: Senioren haben Riesenspaß

Schunkeln, Tanzen und Klatschen, das gehört dazu bei der Seniorenfasnet der Stiftung Liebenau. Alle sind verkleidet und haben mächtig Spaß. Wenn dann noch die Mochenwangens Scheera Hexa ihren Schabernack treiben und das befreundete Musikanten-Trio aufspielt, ist die Party perfekt. „Schnipp Schnapp, Hoor ab“, schallt es dann durchs Haus, das bunt geschmückt das närrische Volk empfangen hat – in der „Alten Schule“, wo das Jahr über der Seniorentreff stattfindet. 50 Senioren nehmen begeistert teil am vielseitigen Angebot. Basteln, Backen, Zeichnen, Malen und Handarbeiten stehen auf dem Programm, und jeder findet das Seine. Fünf Teilzeitkräfte teilen sich die Arbeit mit Sozialpädagogin Angelika Lukes, die im April, nach 40 Jahren in der Stiftung, davon 15 im Seniorentreff, in den wohlverdienten Ruhestand geht. (wie)