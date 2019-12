Stiftung Liebenau lädt zum Adventskonzert ein

Zum Adventskonzert im Rahmen der Liebenauer Konzerte lädt die Stiftung Liebenau am Samstag, 14. Dezember, ab 16 Uhr in die Kirche St. Maria in Liebenau ein. Im Mittelpunkt dieses Konzertes steht das Magnificat des Komponisten John Rutter, zusammen mit weiteren adventlichen Liedern, ist der Pressemitteilung der Stiftung zu entnehmen.

Mit über hundert Sängern und Instrumentalisten erwartet die Konzertbesucher demnach ein beeindruckendes Chor- und Orchesterkonzert. Unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Weiherer und Domkantorin Lydia Schimmer singen die Mädchenkantorei und der Domchor der Kirche St. Eberhard Stuttgart.

Begleitet werden sie von Mitgliedern des Staatsorchesters Stuttgart und des Percussion-Ensembles der Musikhochschule Stuttgart. Als Solistin ist Sopranistin Maren Jacob zu hören.

Magnificat – dahinter verbirgt sich der Lobgesang Marias. Das Werk ist laut Pressetext reich an eingängigen Rhythmen und einladenden Melodien, die schnell zum Ohrwurm werden. Die Musik berührt, strahlt pure Freude aus. Ein mitreißendes und lebendiges Stück, heißt es weiter in der Vorschau.

Durch die Liebenauer Konzerte möchte die Stiftung Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit geben, Musik zu erleben.