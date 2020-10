Stiftung Liebenau feiert 150. Geburtstag digital

„Live aus Liebenau“: Das ist der Titel einer Jubiläumsshow, die am Donnerstag, 15. Oktober, im Internet ausgestrahlt wird – als Live-Stream mit spannenden Geschichten, prominenten Gästen, Spiel und Unterhaltung aus dem ganzen Stiftungsgebiet. Die Stiftung feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen.

Ein Jahr der Begegnung sollte das Jubiläumsjahr 2020 für die Stiftung Liebenau werden, mit Festen, Fachveranstaltungen, Erinnerungen an 150 Jahre Stiftungsgeschichte und gemeinsamem „In-die-Zukunft-Schauen“. Vieles konnte coronabedingt nicht stattfinden. Begegnungen soll es trotzdem geben – sie finden nun eben digital statt. Am Donnerstag von 14.30 bis 15.30 Uhr lädt die Stiftung ein zum Online-Kaffeetrinken. Die Moderatoren Verena Rehm und Daniel Krüger nehmen alle Zuschauer mit in Einrichtungen in Deutschland und Österreich, stellen interessante Studiogäste vor und schauen hinter die Rolltore verschiedener Werkstätten.

Um 19 Uhr startet schließlich die Abend-Show mit Live-Musik und Liebenau-Quiz, mit Geschichten aus 150 Jahren, Talk-Runden und Grußbotschaften prominenter Stiftungsbegleiter. Die Zuschauer können sich sogar selbst zu Wort melden, miträtseln, Fragen stellen oder gratulieren, schreibt die Stiftung.