Stiftung Liebenau belohnt besonders aktiven Radfahrer

3000 Kilometer radelt Michael Worschischek im Jahr. Jetzt freut er sich über ein neues Rennrad im Wert von 2300 Euro. Das hat er bei der Aktion „Liebenau fährt Rad“ gewonnen. Das teilt die Stiftung Liebenau mit, die die Aktion vom 11. April bis 30. September veranstaltet hat. Über 300 000 Kilometer erradelten alle teilnehmenden 334 Mitarbeitenden der Stiftung gemeinschaftlich und hätten damit mehr als sieben Mal die Welt umrundet.

Ziel: Neben der körperlichen Fitnesssteigerung und Gesundheitsförderung sollte alle auch noch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Über 43 Tonnen CO2 wurden so eingespart. Jeder Teilnehmende, der die 350-Kilometermarke knackte oder sich an 75 Tagen auf den Sattel geschwungen hatte, nahm automatisch an einer Verlosung teil.

Jedes Jahr 3000 Kilometer Arbeitsweg

„Ich fahre immer mit dem Rad zur Arbeit. Das ganze Jahr über von Ravensburg nach Liebenau, immer konsequent mit dem Rad, etwa 3000 Kilometer. Wenn im Winter mal Schnee liegt, mache ich halt die Spikes drauf“, berichtet der glückliche Gewinner. Zum dritten Mal bot die Stiftung Liebenau die Aktion in dieser Form an. Michael Worschischek hat jedes Mal mitgemacht und auch etwas gewonnen. Nun also den Hauptgewinn.

„Da hat wirklich der Richtige gewonnen. Es ist eine glückliche Fügung, dass das Rad so gut zum Gewinner passt“, kommentierte Peter Fröhlich, Bereichsleiter Pflege und zuständig für das betriebliche Gesundheitsmanagement in der St. Lukas Klinik. Gemeinsam mit Andrea Biberger, Abteilung Personalmanagement, organisiert Fröhlich die jährliche Fahrradaktion.

Gesundheit fördern, Klima schützen, Team stärken

„Möglichst viele Menschen auf das Fahrrad bringen und damit die Gesundheit der Mitarbeitenden fördern“ – das möchten Peter Fröhlich und seine Kollegin Biberger mit der Aktion erreichen. Neben Klimaschutz und Gesundheitsförderung hat Peter Fröhlich noch einen weiteren wichtigen Aspekt an der Fahrradaktion ausgemacht.

Das Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Stiftung Liebenau wird gestärkt. „Die Aktion ist Thema beim Mittagessen. Die Menschen tauschen sich aus, wer wie viel Kilometer gefahren ist“, freut sich Peter Fröhlich, der bereits eine größere, stiftungsübergreifende Ausfahrt plant.