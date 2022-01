Stiftung erinnert mit Ausstellung an NS-Opfer

Mehr als 512 Menschen sind in den Jahren 1940/41 aus Liebenau und Rosenharz deportiert worden. Ihre Namen sind alle bekannt. Doch über ihr Leben, ihre Gewohnheiten und Interessen, gibt es laut Stiftung Liebenau so gut wie keine Informationen. Mit einer Ausstellung will die Stiftung den Opfern gedenken. Einige der Patientenakten werden im Bundesarchiv aufbewahrt und sind für Forschungszwecke oder für Angehörige zugänglich. Fotos gibt es fast keine. Ausnahmen bilden die Ermordeten Josef Landthaler und Rudolf Markus Schneiderhan.

Im Bestand der Stiftung fiel immer wieder das Bild mit einem zahnlos-freudigen Quetschkommodenspieler auf. Er wurde 42 Jahre alt. Ein Bild – das einzige – von Rudolf Markus Schneiderhan erhielt die Stiftung durch die Recherchen einer Angehörigen vor einigen Wochen. Er wurde im Alter von zwölf Jahren umgebracht. Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus findet in der Liebenauer Kirche St. Maria eine kleine Ausstellung statt. Sie nimmt insbesondere diese beiden Menschen in den Fokus.Die Ausstellung ist von Donnerstag, 27. Januar, bis 3. Februar zu sehen. Die Kirche täglich von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.