Steuerkanzlei Reinhart spendet an die Urmel Kinder-Krebshilfe

Anstatt von Weihnachtsgeschenken an Kunden hat sich die Steuerkanzlei Reinhart aus Meckenbeuren in 2022 zum zweiten Mal in Folge dafür entschieden, an die Urmel Kinder-Krebshilfe aus Friedrichshafen zu spenden. 1000 Euro kamen dem Verein im Zuge dessen noch vor Weihnachten zugute.

Der Urmel Kinder-Krebshilfe e. V. unterstützt an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien finanziell. Seien es Zuschüsse für Arztkosten, die Übernahme von Fahrtkosten oder auch das Erfüllen von Herzenswünschen der Kinder. Daneben bietet der Verein seit diesem Jahr mit dem „Urmel Ferienhaus“ betroffenen Familien zudem die Möglichkeit, die Unterkunft kostenlos für einen Urlaub am Bodensee zu nutzen. Das Angebot steht dabei auch betroffenen Familien zur Verfügung, die nicht direkt vom Verein unterstützt werden. Die Anfrage kann telefonisch oder per Mail erfolgen. Neben Fördermitgliedern ist der Verein stets auf der Suche nach engagierten freiwilligen Helferinnen und Helfern für die Verwaltung und Organisation. Mehr Informationen unter www.urmel-kinder-krebshilfe.org, oder telefonisch unter 07541/9505430.