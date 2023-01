Sternsingeraktion 2023 in St. Maria

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Gottesdienst „Dank der Sternsinger“ am Dreikönigstag haben sich die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Maria Meckenbeuren für die große Spendenbereitschaft in der Bevölkerung bedankt. Mit lange anhaltendem Applaus gaben die Gottesdienstbesucher diesen Dank an die 55 Kinder und Jugendlichen zurück, die in den Tagen zwischen Neujahr und Dreikönig durch die Straßen gezogen waren, den Weihnachtssegen in die Häuser brachten und beim Spendensammeln für die Aktion „Kinder stärken – Kinder schützen“ des Kindermissionswerks nur knapp die Dreizehntausendermarke verfehlt haben. Nach dem Gottesdienst waren alle Sternsingeraktiven zur „Danke-Nudel-Party“ ins Gemeindehaus St. Maria geladen. Spannend, als Stefan Rudhart die Einzelergebnisse der 14 Gruppen bekannt gab und natürlich allen an der Aktion Beteiligten herzlich dankte. Traditionell werden beim Abschlussfest in St. Maria die „langjährigen Sternsinger“ mit einer Urkunde bedacht. Zum ersten Mal dabei waren 2023 15 Mädchen und Jungen. Urkunden für fünf Jahre Sternsingen erhielten Yuna Herzog, Clemens Rueß, Nils und Jannis Timmermann, Johanna Wegerer sowie Sophie Wild. Sechs Jahre dabei sind Pauline Boos, Paulina Karcher, Samuel May, Emma Müller, Alisa und Elena Schröder. Jano Popp blickt auf sieben Jahre Sternsingen zurück, Daniel und Hannes Rudhart , Pauline und Rosalie Rueß sowie Adam Weishaupt auf acht Jahre. Die Dekade voll haben die Geschwister Anna, Johannes und Simon Ege sowie Pauline Rudhart.