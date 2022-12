Sternsinger sind auch an der Schussen dringend gesucht

Auch in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren werden die Sternsinger nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder unterwegs sein. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“ werden sie Anfang Januar durch die drei Kirchengemeinden ziehen, den Weihnachtssegen in die Häuser tragen und um Spenden für Kinder in Not bitten. Dringend gesucht werden noch weitere Kinder und Jugendliche, die bei der Aktion mitmachen und so vor allem ihre bedürftigen Altersgenossen in Indonesien unterstützen wollen.

Informatives „Kirchenkino“ und Bastelspaß in einem

In allen drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Wer als Kind oder Jugendlicher an der Sternsingeraktion interessiert ist, darf gerne die Aktionsvorstellungen am Samstag, 10. Dezember, besuchen. So laden die Organisatoren in St. Maria Meckenbeuren und St. Verena Kehlen um 10 Uhr zum informativen „Kirchenkino“ und anschließendem Bastelspaß ins jeweilige Gemeindehaus ein. In St. Jakobus Brochenzell startet der Aktionstag um 10.30 Uhr, ebenfalls im Gemeindehaus.

In der Gemeinde unterwegs sind die Sternsinger vom 3. bis 6. Januar 2023.