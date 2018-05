Stempeldrucke der Jugendkunstschulklasse beeindrucken in der Volksbank Meckenbeuren

Die aktuellen Semesterarbeiten der Jugendkunstschulklasse Meckenbeuren sind seit ein paar Tagen in der Volksbank in Meckenbeuren zu bewundern. Geschult wurde bei diesem Thema das Linoleumdruckverfahren mittels einer sich stetig wiederholenden Binnenform und durch Anordnung, wie die Jugendkunstschule in ihrem Bericht schreibt.

Die Ergebnisse würden durch ihre ein- und zweifarbigen Ausführungen beeindrucken. Die Werke werden bis Mitte Mai 2018 in den Räumen der Volksbank in der Geschäftsstelle Meckenbeuren gezeigt.

„Anders als bei einem klassischen Linoldruck wurde bei diesen Arbeiten nicht ganzflächig gedruckt und das Motiv nicht eingeschnitten“, so Hubert Kaltenmark der Dozent der Künstlerklasse. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich zu Beginn Gedanken machen, welche Form ihnen für einen mehrfachen Druck am ehesten geeignet schienen. Die Aufgabenstellung war, dass durch wiederholtes Auftragen, durch Anordnung, Abstand und Rhythmus das Gesamtbild durch einzelnes Drucken der Form entstehen soll. Aus Resten eines Linoleumbodens schnitten die Jugendlichen mit einer Laubsäge ihr Wunschformat aus, klebten diese auf ein Holz, um schließlich einen Stempel anzufertigen. „Als Erweiterung ist nur eine zweite Form und eine zweite Farbe erlaubt gewesen“, sagt Kaltenmark und ergänzt: „Geübt wird, sich selbst einem Prozess auszusetzen, der zwar durch Überlegung gestartet wird, sich aber bei jeder Aktion verändert und Intuition erfordert. Auch Entscheidungen zu erlangen, ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes. Das heißt man führt nur noch aus oder prüft bewusst die Ergebnisse, die aus dem Unbewussten kommen.“ Die gezeigten Stempeldrucke stammen von: Vincent Ehrle, Melissa Kurt, Celine Sauter, Hannah Strohmaier und Paulina Weber und sind sehr sehenswert.