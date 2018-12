Stellplatz im Ravensburger Spieleland Feriendorf mit Campsite Award 2019 ausgezeichnet

Die Gewinner des Campsite Awards 2019 stehen fest: Leser und Besucher haben den Stellplatz im Ravensburger Spieleland Feriendorf auf Platz 3 in der Kategorie „Freizeitangebote für Kinder“ gewählt. Insgesamt 20000 Stimmen wurden beim diesjährigen Campsite Award des Dolde Medien Verlags abgegeben. Zur Auswahl standen mehr als 100 Campingplätze in 22 Kategorien. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war das abwechslungsreiche Angebot im Feriendorf, welches Stellplatzgäste während der Feriendorf-Saison mitnutzen können, heißt es in einer Pressemitteilung des Ravensburger Spielelandes. So besucht die Maus die Gäste beim Frühstück im Feriendorf-Restaurant und Käpt´n Blaubär liest Gute-Nacht-Geschichten im Maus-Kino vor. Wer noch eine Runde toben möchte, verbringt den Abend auf dem Balance- und Kletterparcours. Fruchtige Cocktails warten in der Rauch Fruchtsäfte Bar & Lounge. Dazu passt ein gutes Spiel oder Buch aus dem kostenlosen Spiele- und Buch-Verleih, welcher über 1000 Produkte von Ravensburger für die Gäste bereithält. Für den Campsite Award 2019 konnten die Gäste der teilnehmenden Campingplätze sowie die Leser der Magazine Reisemobil International, Camping, Cars & Caravans, CamperVans und die Nutzer der Online-Plattform Campanio abstimmen.