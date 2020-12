Stelle der Gemeinwesenarbeit ist in Meckenbeuren unbesetzt

Der Neuzugang der Corona-Infektionen in Tuttlingen hat einen neuen Rekordwert erreicht. Am Montagmorgen lag die Sieben-Tages-Inzidenz für das Stadtgebiet bei 416,4 Fällen pro 100 000 Einwohner. Kreisweit beträgt der Inzidenzwert Stand 1. Dezember 274,9. Der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck fordert vor diesem Hintergrund die Bürger dringend dazu auf, sich an Abstandsregeln und Kontaktsperren zu halten. „Im schlimmsten Fall droht uns eine Ausgangssperre“, teilt der Oberbürgermeister mit.