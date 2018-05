Stell dir ein Bild vor, dann klingt alles viel besser

Eine ganze Schülerschar hat die Musikschule Meckenbeuren in diesem Jahr zum Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ in Friedrichshafen angemeldet und tolle Erfolge verbucht. Neun der jungen Musiker haben sich für den Landeswettbewerb im März qualifiziert. Zum Preisträgerkonzert am 4. März ab 17 Uhr lädt die Musikschule in den Kulturschuppen ein.

In jedem Jahr wieder stellt sich an der Musikschule Lehrern wie Schülern die große Frage: „Wer geht zum Regionalwettbewerb Jugend Musiziert?“. 18 junge Musiker waren es am ersten Februarwochenende, die sich der Jury erfahrener Musiker und Musiklehrer stellten und überaus erfolgreich und mit Recht stolz von dort zurückkamen. „Und egal, welchen Preis sie sich erspielen“, zollt Musikschulleiter Jörg Scheide seinen Schützlingen größten Respekt, „hier gewinnen alle. Sie machen einen Riesensprung. Das ist immer sehr deutlich zu spüren. Sie sammeln Auftrittserfahrung und dürfen allesamt sehr stolz auf sich sein“.

Trotz Husten den 1. Platz

So wie Julian Eberhard aus Reute, der sich mit seiner Tuba einen 1. Preis und 24 Punkte erspielte und die Qualifikation für den Landeswettbewerb. Dabei war er von der Grippe geplagt und trotz Hustenanfall, erkannten die Prüfer seine Begabung. „Mal Dir beim Spielen ein Bild. Denk bei schnellen Passagen an Fußball oder bei der Sonate an etwas Trauriges, dann liegt noch mehr Gefühl in Deinem Spiel und Du wirst noch besser“, gaben sie ihm hilfreiche Tipps, die er sich zu Herzen nimmt, vor dem nächsten großen Auftritt beim Landeswettbewerb vom 16. bis 18. März in Bietigheim-Bissingen.

Für die Schlagzeuger findet der Landeswettbewerb in diesem Jahr in Meckenbeuren statt, was angesichts ihres voluminösen Equipments ein großer Segen sein dürfte. Jörg Scheide‘s großes Dankeschön galt am Mittwochabend beim Fototermin auch seinen Musiklehrern, die in diesem Jahr ihre Schüler auf die große Prüfung vorbereiteten: Maria Zanker, Swen Pech, Ruth Ochsner und Claus Furchtner. Scheide selbst schickte vier seiner Schüler erfolgreich ins Rennen.