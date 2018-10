Doppelerfolg für den RSC Kempten beim Radkriterium Rund um d’Kirch am Sonntag in Meckenbeuren: Im Hauptrennen (Elite A) konnte sich Steffen-Hannes Greger (Bildmitte) vor dem Vereinskollegen und Vorjahressieger Jonas Schmeiser durchsetzen. Auf den dritten Platz kam Tim Nuding (ein Rennbericht in der Schwäbischen Zeitung folgt). Foto: Günter Kram