Stefan Brendle, Hubert Bernhard, Mathias Bernhard zum 40. Mal dabei

„Heut muss me erst s`Wetter lobe und dann unsere Musik“, hat es Gruppenführer Hubert Bernhard nach einem für die drei Meckenbeurer Gruppen reibungslos und unfallfrei verlaufenen Ritt durch Stadt und Flur auf den Punkt gebracht. In der Tat hatte ein sprichwörtliches Bilderbuchwetter am Blutfreitag nicht nur den drei Reitergruppen Meckenbeuren, Kehlen und Liebenau ideale Bedingungen für Ross und Reiter geschaffen und zahlreiche Christen aus der Schussengemeinde nach Weingarten gelockt.

Wurden die Kehlener Blutreiter von Pfarrer Josef Scherer hoch zu Ross begleitet, so gaben den Meckenbeurern Pfarrer Andreas Gälle sowie der Aachener Domvikar Peter Dückers das geistliche Geleit. Den obligatorischen Blutfreitagsmarsch bliesen den drei Blutreitergruppen aus der Schussengemeinde die Musikkapllen Kehlen, Brochenzell und Meckenbeuren. Für ihre 40-jährige Teilnahme beim Blutritt in Weingarten wurden Stefan Brendle, Mathias Bernhard sowie Gruppenführer Hubert Bernhard mit einer Urkunde geehrt. Letzterer dankte auch der ehemaligen Vorsitzenden des Musikvereins Meckenbeuren, Andrea Smigoc, für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit einen Blumengebinde – dies stellvertretend für die gesamte Musikkapelle.

Ehrungen für 40-jährige Teilnahme beim Blutritt

Pfarrer Andreas Gälle griff in seinem Dankeswort an die Meckenbeurer Blutreiter noch einmal einen Gedanken aus der Festpredigt des Osnabrücker Bischofs Franz-Josef Bode auf. Bei allen aktuellen Krisen und Umbrüchen in der Kirche könne ein Tag wie der Blutfreitag allen Freude bereiten und den Glauben stärken.

Dass diese Freude des Tages auf die teilnehmenden Reiter wie Musiker übergesprungen war, bewiesen die Meckenbeurer Musiker unter der Leitung von Michael Jung abschließend mit drei schmissig gespielten Märschen.