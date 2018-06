Mit 110 km/h anstelle der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ist eine 38-jährige Autofahrerin in der Nacht zum Mittwoch gegen 22.50 Uhr auf der B 30 zwischen Lochbrücke und Meckenbeuren unterwegs gewesen. Unmittelbar zuvor hatte die Polizei bei Geschwindigkeitsmessungen bereits einen 25-jährigen Autofahrer ertappt, der an dieser Stelle 105 km/h schnell fuhr. Die beiden Betroffenen haben nun jeweils mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Eintrag in der Flensburger Verkehrssünderdatei zu rechnen. (pd)