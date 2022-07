Standing Ovations der Narrenzunft Brochenzell für ihren sprachlosen „Manne“

Zur Person: Manfred Jäger wurde am 17. Mai 1941 in Erfurt geboren. Kindheit und Jugend verbrachte er in Lindau. 1967 zog er nach Brochenzell. Der gelernte Drogist war bis zu seinem Ruhestand als Gebietsleiter/ Süddeutschland für einen Futtermittelhersteller tätig. Jäger und seine Ehefrau Christel haben zwei Kinder und vier Enkelkinder.