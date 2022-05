Stadtwerk am See lässt weiße Flecken in Meckenbeuren verschwinden

Dem Ausbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung (bis zum Hausanschluss) nimmt sich der ZVBB seit 2019 im Auftrag der Gemeinden an. Beteiligt ist auch Neukirch (Netze BW) sowie Eriskirch, Langenargen und Oberteuringen. Hier stellt – wie in Meckenbeuren – das Stadtwerk am See den ab August tätigen Generalübernehmer.