Stadtradeln: Meckenbeurer legen tollen Endspurt hin

An der Verlosung nehmen alle teil, die mehr als 100 Kilometer zurückgelegt haben.

Verlost werden: erster Preis: zwei Radtaschen „Stadtradeln“ von Ortlieb; zweiter Preis: Gutschein für einen Fahrradhelm bei Saikls, dritter Preis: Einkaufsgutschein für Meckenbeuren in Höhe von 50 Euro.

BLICK nach Tettnang

Tettnanger radeln knapp 52000 Kilometer

Ganze sieben Tonnen Kohlendioxid haben die Tettnanger Stadtradler in drei Wochen eingespart. Zum Vergleich: Um eine Tonne CO2 aufzunehmen, muss eine Buche ungefähr 80 Jahre wachsen.

16 Teams mit insgesamt 192 Radlern haben sich – im gleichen Zeitraum wie in Meckenbeuren – im Juni und Juli in Tettnang beteiligt.

„Es ist gut gelaufen fürs erste Mal“, sagt Ramona Müller vom Tiefbauamt, die gemeinsam mit Horst Hölz das Stadtradeln organisiert hat. Auch die 51988 gefahrenen Kilometer können sich sehen lassen.

Im kommenden Jahr will sich die Stadt Tettnang definitiv wieder am Stadtradeln beteiligen. Dann stehe die Überlegung im Raum, eigene Preise für die Schulen auszuloben, blickt Ramona Müller voraus – und so einen größeren Anreiz zu schaffen.

Dieses Mal werden drei Preise unter denjenigen vergeben, die in diesen drei Wochen mehr als 100 Kilometer gefahren sind. (chi)