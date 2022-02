Stabwechsel an der Akademie Schloss Liebenau

Bilden, beraten, entwickeln: Das sind die Kernaufgaben der Akademie Schloss Liebenau, die Willibald Hafner-Laux bis vor kurzem leitete. In 31 Jahren hat er die Personal- und Organisationsentwicklung der Stiftung Liebenau mitbegleitet und mitgeprägt. Seit Anfang Februar leitet nun Johanna Langkrär die Akademie allein. Dies teilt die Stiftung Liebenau mit.

Mit dem Auftrag gestartet, Mitarbeitende zu bilden und zu qualifizieren, erweiterte Hafner-Laux, gemeinsam mit dem ehemaligen Stiftungsmitarbeiter Dr. Hans-Martin Brüll, das Grundverständnis der Abteilung. „Die Vermittlung von persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen wirkt nachhaltiger, wenn gleichzeitig die strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen der Stiftung Liebenau als Organisation mitbedacht und mitentwickelt werden“ so Hafner-Laux. Aus dieser Grundausrichtung wurde ein vielfältiges, innovatives und passgenaues Angebot der Akademie gestaltet, das die Interessen der Mitarbeitenden für die Gestaltung der Arbeit und die Anpassung der Organisation an gesellschaftliche Veränderungen berücksichtigt.

Das Wachstum der Stiftung Liebenau und die weitere Differenzierung der Zielgruppen mit den entsprechenden Konzeptionen spiegelt sich im jährlichen Fortbildungsprogramm wider, heißt es in der Pressemitteilung der Stiftung weiter. Waren es 1990 noch rund 550 Teilnehmende, hatte die Akademie vor der Pandemie um die 3600 jährlich. Neben der Bildungs- ist die Entwicklungsarbeit das zweite Standbein. In zahlreichen Klausurtagen in unterschiedlichen Konstellationen wurden Konzepte überprüft, weiter- und neu entwickelt, Fallbesprechungen zum Verstehen der Klienten supervidiert, Rollen und Konflikte in der Zusammenarbeit geklärt, Prozesse und Abläufe optimiert und Strategien angesichts der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen entworfen.

Das Bildungsmanagement und die Beratung der Entwicklungsprozesse waren die Haupttätigkeiten von Hafner-Laux. „Zur Organisation der Veranstaltungen und Kontaktgestaltung mit den Dozierenden hat das sehr engagierte, kooperative und kompetente Akademie-Team wesentlich beigetragen“, sagt Hafner-Laux im Rückblick. Die interne Beraterrolle personen- und systemorientiert in komplexen und auch widersprüchlichen Veränderungsprozessen in einem Sozialunternehmen zu gestalten, sei eine ständige persönliche Entwicklungsaufgabe. Hafner-Laux bezeichnet sich als jemand, der das Lernen gelernt hat und an der Aufgabe gewachsen ist. Mit Blick auf die 31 Jahre resümiert er: „Es bleibt eine erfüllte Zeit mit vielen intensiven Begegnungen, gespürtem Vertrauen, einer Menge an anstrengender und zufriedenstellender Arbeit und die Gewissheit, dass ich am richtigen Ort war. Dafür bin ich dankbar.“

Johanna Langkrär war bereits seit 2017 als stellvertretende und dann als Co-Leiterin im Akademie-Team. Sie hat Kulturwirtschaft und Management in Non-Profit-Organisationen mit den Schwerpunkten Soziologie und Change-Management studiert, ist gruppendynamische Leiterin (IMS/DGGO) und war von 2015 bis 2017 Assistentin des Vorstands.