St. Verena und St. Jakobus feiern Christi Himmelfahrt

„Wohl auf mit hellem Singen, hinaus ins grüne Feld“: So haben die Gläubigen an Christi Himmelfahrt in Kehlen gesungen und sind hinausgezogen in Gottes schöne Natur. Zusammen mit der Kehlener Musikkapelle, die unter der Leitung von Wolfgang Schuler das Lob Gottes erklingen ließ.

Sie erbaten sich den Segen für Feld und Flur, für ihre Arbeit und ihr Leben. „Er komme über uns und alle Früchte unserer Arbeit“, sprach Pfarrer Josef Scherer, der gemeinsam mit Pfarrer a. D. Manfred Fliege die Gläubigen durch Kehlens Fluren führte. Vorbei an den Stationen vom Funkenweg bis zur Hirschlatter Straße, die geschmückt waren mit herrlich bunten Lupinen, mit Pfingstrosen und leuchtendem Grün. Vorbei auch am neuen Wegkreuz an der Südumfahrung, das Thomas Assfalg hierher brachte, samt einer Bank für eine kurze Rast. „Bewahre uns vor Katastrophen“, baten sie und: „Öffne uns das Herz für die Liebe“. In der Kirche haben sie sich noch einmal versammelt und sind dann der Einladung vom Kirchengemeinderat gefolgt, hinüber ins Gemeindehaus.